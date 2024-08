Boato ed esplosione in un trullo a Cisternino: muore ingegnere 55enne, grave la moglie

Un boato e poi l’esplosione. Un morto e una ferita grave è il bilancio del grave incidente all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi intorno alla 8:25 di domenica 11 agosto. L’esplosione in contrada Caranna sarebbe stata provocata da una fuga di gas.

Cisternino, esplode trullo in contrada Caranna per una fuga di gas

La struttura ospitava due coppie: una di Barletta, proprietaria dell’immobile, e l’altra dalla provincia di Bari, erano ospiti dei proprietari. Due persone erano all’esterno del trullo al momento dello scoppio e sono rimaste illese. Poco dopo mezzogiorno è stato trovato morto il 55enne ingegnere edile barese Nicola Salatino rimasto intrappolato sotto le macerie in seguito all’esplosione avvenuta in un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Vano è stato ogni tentativo di rianimare l’uomo intrappolato per oltre tre ore tra i detriti dopo l’esplosione causata con ogni probabilità da una fuga di gas.

Trullo esploso a Cisternino

Trovato morto 55enne barese, grave la moglie, illesa coppia che si trovava all’esterno

Sul posto proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco impegnati nel rimuovere i detriti e scongiurare ulteriori pericoli. Nella violenta esplosione nelle campagne di Cisternino è rimasta ferita una 53ennne ferita, moglie dell’uomo deceduto, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Perrino, è in condizioni stabili e ha ustioni diffuse che saranno valutate con una TAC.