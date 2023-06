Castellucchio, 76enne spara al genero e rivolge l’arma verso di sé: idraulico in pensione arrestato

L’idraulico in pensione Nello De Angeli, 76 anni, è stato arrestato per tentato omicidio. L’anziano è piantonato all’ospedale di Pavia dove è arrivato nella serata di mercoledì 31 maggio quando ha sparato e ferito gravemente il genero a Castellucchio, nel Mantovano.

Nello De Angeli litiga con il 47enne Alberto Dalseno e lo spara, in manette per tentato omicidio

Secondo la ricostruzione degli inquirenti De Angeli ha puntato l’arma verso Alberto Dalseno, 47 anni, e poi l’ha rivolta verso di sé. I carabinieri di Viadana sono intervenuti su segnalazione dei familiari e di alcuni vicini di casa richiamati dalle grida e dal rumore degli spari. Da quanto è emerso dagli investigatori l’anziano, al culmine di una lite in famiglia per futili motivi, ha estratto la pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta, colpendo dopo una breve colluttazione il genero al torace.

I colpi non hanno raggiunto organi vitali, sconcerto a Castellucchio

A quel punto il 76enne si è sparato al petto. Suocero e genero, feriti non a organi vitali, sono stati poi trasportati dal 118 negli ospedali di Mantova e Pavia. La vicenda si è consumata tra le 20.30 e le 21 in via Allende, a Castellucchio, dove De Angeli e Dalseno vivono insieme alle rispettive mogli e la figlia di Dalseno.