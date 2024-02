Sbranato a morte da un leone in India per un selfie: ‘Era stato avvertito’

Un uomo di 38 anni del Rajasthan è stato sbranato a morte da un leone asiatico maschio di otto anni nello zoo di Sri Venkateswara, nel nord dell’India, giovedì 15 febbraio, probabilmente mentre tentava di fare un selfie con l’animale.

Tragedia nello zoo di Sri Venkateswara: 38enne scavalca la recinzione per realizzare una foto con un leone e viene sbranato

Un funzionario ha ricostruito la vicenda spiegando che Prahlad Gujjar, del distretto di Alwar nel Rajasthan, è arrivato intorno alle 16:00 come visitatore ed è entrato nell’area riservata. “Anche se il nostro guardiano degli animali ha notato e messo in guardia l’uomo dall’entrare nell’area riservata, ha scavalcato la recinzione alta due metri ed è saltato dentro” – ha detto il responsabile dello zoo di Tirupati, Selvam.

Il maestoso felino, sentendosi minacciato, lo ha sbranato a morte. É stato precisato che il leone non ha mangiato nessuna parte del suo corpo che è stato trovato. Il 38enne è deceduto per le gravi ferite al collo provocato dal morso dell’animale. Selvam ha detto che il personale dello zoo ha cercato di salvarlo ma non ci è riuscito. Dopo l’aggressione l’animale è stato rinchiuso ed è arrivata la polizia per ulteriori indagini.

Fatale un morso al collo, il responsabile: ‘Era stato avvertito del pericolo’

Il responsabile dello zoo ha spiegato che il personale dello zoo ha trovato la borsa di Gujjar mentre perquisiva l’involucro che conteneva una carta Aadhaar e altre carte d’identità dopo che hanno contattato la famiglia della persona deceduta. “Nessun telefono cellulare è stato ancora recuperato dal recinto“. Tra le ipotesi è che l’uomo si sia avventurato nel recinto per realizzare un selfie con il leone. La polizia ha disposto l’autopsia.