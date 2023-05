Catania, uccide il fratello 44enne al culmine di una lite per la proprietà di una palazzina

Un uomo di 50 anni con precedenti penali, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania per l’omicidio del fratello 44enne, Davide, tossicodipendente e sottoposto in passato a TSO.

Minaccia il fratello con un coltello, Rosario Vitale lo uccide con alcuni colpi d’arma da fuoco

Da una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe emerso come nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, la vittima si sia presentata all’esterno dell’abitazione del germano, in via Masaccio, minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza del nipote ventenne, al culmine della quale Rosario Vitale, di professione cuoco, avrebbe esploso tre o quattro colpi d’arma da fuoco contro la vittima, due dei quali lo hanno mortalmente colpito alla testa e al torace.

Il cinquantenne ha spostato il corpo del fratello nel cortile e subito dopo si è costituito ai carabinieri di San Gregorio. Nel corso dei rilievi effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Catania, è stato accertato che la pistola utilizzata per il delitto è una Beretta calibro 9×21 con matricola punzonata, illegalmente detenuta, che è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici del Ris di Messina, insieme al coltello.

L’omicidio sotto gli occhi del nipote, la pista del movente economico

L’assassino è stato trasferito alla casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”. Ci sarebbe un movente economico dietro il delitto, legato alla proprietà di una palazzina. Inoltre da quanto è emerso pare che Rosario Vitale che ha sparato non gradiva peraltro la presenza nello stesso stabile dell’ex convivente del fratello, Davide Vitale.