Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin per il post su Ig: ‘La droga equivale a distruzione’

Lo scatto audace di Damiano dei Maneskin ha infiammato i fan ma ha anche acceso nuove polemiche e non solo per l’immagine proposta dal frontman sul profilo Instagram. Al Bano non ha gradito la didascalia condivisa da David con riferimento allo spinello.

Al Bano critica Damiano dei Maneskin per il riferimento allo spinello: ‘Dare esempi di distruzione non è il massimo’

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello” – ha riferito in un’intervista all’Adnkronos precisando che ognuno della sua vita può fare quello che vuole. ” Un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

L’artista di Cellino San Marco ha spiegato di essere contro la droga in ogni sua forma. “Ho avuto delle problematiche serie che ho dovuto sopportare, ma non ho nulla contro Damiano, voglio precisarlo. Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle“.

Chiaro il riferimento ai problemi legati alla marijuana che hanno provocato la rottura con Romina Power come raccontato pochi giorni fa in un’intervista al settimanale Oggi. “Il matrimonio è finito perché “fumava della robaccia anche quattro volte al giorno” – ha raccontato Al Bano.