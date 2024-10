Cerca la figlia nel supermercato dove lavora: 19enne trovata morta nel forno dalla madre in Canada

Non trovava più la figlia nel supermercato dove lavoravano insieme in Canada. Poi l’orribile scoperta: i resti della 19enne Gursimran Kaur sono stati trovati all’interno di un forno della catena Walmart ad Halifax.

Madre e figlia lavoravano nello stesso supermercato ad Halifax, l’allarme e il macabro ritrovamento

Il dramma si è verificato intorno alle 21:30 del 19 ottobre a Halifax, una città della Nova Scotia. Non vedendo più la figlia tra le corsie del supermercato la madre di Kaur ha iniziato a cercarla contattandola anche al cellulare senza ricevere risposta. Un particolare che ha allarmato la donna che è andata nel panico perché la 19enne non chiudeva mai il telefono il giorno. Un dipendente ha riferito di aver visto la giovane di origine indiana aiutare un cliente ma poco dopo un collega ha fatto notare un insolita perdita dal forno del reparto panetteria.

Scioccata la donna che si è trovata di fronte al corpo privo di vita e semi carbonizzato di Gursimran Kaur. Nella chiamata al servizio di emergenza si riferiva di una donna intrappolata nel forno di tipo industriale ma le cause del decesso e come la 19enne ci sia finita sono tutte da appurare. Madre e figlia erano da tre anni in Nord America.

La drammatica telefonata al servizio d’emergenza: ‘C’è una ragazza intrappolata nel forno’

La multinazionale ha comunicato la chiusura del supermercato dopo la tragedia. Per la madre è stato attivato il supporto psicologico mentre il padre e il fratello sono in India e che si sta lavorando affinché possano volare in Canada per dare conforto alla congiunta e dare l’ultimo saluto a Gursimran Kaur. A tal riguardo è stata aperta anche una raccolta su GoFundMe.