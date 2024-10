Chi l’ha visto, Anastasia ritrovata in Francia dopo la segnalazione con l’amico: ‘Vogliamo sposarci’

Ritrovata in Francia ad un mese e mezzo dalla scomparsa da Viareggio, in provincia di Lucca. La 16enne Anastasia è stata rintracciata dagli inviati di Chi l’ha visto grazie alla preziosa segnalazione di un telespettatore che aveva chiamato da Parigi nel corso della puntata del 16 ottobre. “L’ho vista ieri sera vicino a un supermercato insieme al ragazzo che avete mostrato prima” – aveva riferito il telespettatore durante la diretta.

Anastasia

Il padre di Anastasia, Giancarlo, aveva definito attendibile la segnalazione. “Non sembra una ragazza che sta male” – aveva aggiunto l’uomo che l’aveva incontrata a Parigi. Due giorni dopo il ritrovamento in Francia della 16enne, scomparsa il 3 settembre da Viareggio. “É stata rintracciata in Francia con l’amico che aveva conosciuto e frequentato nella sua sua città” – si legge sulle pagine social di Chi l’ha visto che ha dato l’annuncio del ritrovamento di Anastasia.

“Stiamo bene, siamo innamorati e vogliamo sposarci” – ha aggiunto la persona con la quale si è allontanata la 16enne. Fin dalla denuncia di scomparsa dei genitori, papà italiani e madre russa, era stata segnalata il possibile allontanamento con il senzatetto Paul, conosciuto sul lungomare dell’incantevole località della Versilia.

Il papà di Anastasia

“Da quando ha conosciuto quest’uomo è cambiata. Lei dice che è l’amore della sua vita. Da quando vede questo qui fuma i mozziconi in mezzo alla strada. Lo vedi come Johnny Depp”. La giovane, con un grande talento per il disegno, non prendeva le sue medicine da 46 giorni. “Se lei non torna, sua madre muore” – aveva detto papà Giancarlo al programma condotto da Chi l’ha visto. Ora la conferma che Anastasia sta bene ed è in Francia. I genitori sperano di riabbracciarla quanto prima.