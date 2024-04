Chi sono le vittime dello schianto della Ferrari sull’Ivrea-Santhià

La fotomodella Anna Kraevskaya, residente in Svizzera ma originaria dell’Ucraina, è la seconda vittima dell’incidente stradale di Pasqua sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià.

Incidente in Ferrari a Alice Castello: le vittime sono la modella Anna Kraevskaya e il dj Hysni Qestaj

La ventenne viaggiava a bordo della Ferrari condotta dal dj originario del Kosovo, Hysni Qestaj. La vettura, ad Alice Castello (Vercelli), era andata a sbattere contro le barriere e si era incendiata. I due a bordo erano morti carbonizzati. Secondo una prima ricostruzione l’auto viaggiava a 200 all’ora.

La polizia stradale è riuscita a identificare entrambi, ma per avere conferma definitiva delle identità sarà necessario attendere l’esito del test del Dna, disposto dalla procura di Vercelli.

Sul profilo Instagram Anna Kraevskaya si mostrava davanti alla Torre Eiffel o in scatti in alberghi di lusso. Hysni Qestaj viveva Villeneuve, in Svizzera. Si tratta di un noto dj kosovaro che, poco prima dello schianto, pare fosse impegnato in un club del Vallese.