Auguri di Pasqua ironici da condividere e immagini divertenti

Nei giorni di festa i cellulari diventano bollenti con squilli e notifiche a go go di messaggi di auguri. ‘Rituale’ che si ripeterà anche per la Santa Pasqua fin dalle prime ore del mattino. C’è chi preferisce sintesi ed efficacia e chi inoltrare un’immagine o una gif animata su WhatsApp e social.

Frasi divertenti per augurare Buona Pasqua

In tanti, però, cercheranno di sorprendere i propri cari con frasi ironiche ed originarli per augurare Buona Pasqua e strappare un sorriso. Del resto sul web non mancano gli spunti per aguzzare l’ingegno per individuare la soluzione più opportuna. Di seguito vi proponiamo alcuni messaggi di auguri ironici di Pasqua da condividere su WhatsApp e sui social.