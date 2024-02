Chiara Ferragni passa al contrattacco dopo il nuovo stop a una collaborazione da parte di una delle società con cui aveva rapporti commerciali, a seguito del clamore legato all’inchiesta sulla vicenda del pandoro Balocco.

Pigna sospende la collaborazione con Chiara Ferragni

Nelle scorse ore la Cartiere Paolo Pigna aveva annunciato di aver interrotto le relazioni con le aziende collegate all’influencer nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che esclude la collaborazione con soggetti sanzionati per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”, ma Fenice, la società che gestisce i marchi della influencer, ha fatto sapere di essere pronta a una battaglia legale.

“É un comportamento illegittimo e strumentale” – ha affermato la società in una nota, contestando “la violazione da parte di Pigna del contratto in essere e la legittimità dell’interruzione unilaterale dei rapporti commerciali”. “L’illegittimità della decisione di Pigna è stata aggravata dalla scelta dell’azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership; una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. In questo contesto, Fenice si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi” – l’affondo della società di Chiara Ferragni.

“Inoltre Fenice ritiene strumentale il riferimento al codice etico anche in considerazione di una dichiarazione resa ai media in data 23 dicembre 2023 dall’Amministratore Delegato di Pigna, che aveva definito la collaborazione proficua e soddisfacente”. La Fenice comunica inoltre che “analoghe iniziative di tutela verranno prese nei confronti dei soggetti che hanno messo in atto comportamenti in violazione dei contratti in essere”.

‘Il 23 dicembre Pigna aveva definito soddisfacente la collaborazione, tuteleremo i nostri interessi nelle sedi opportune’

Prima di Pigna, era stata la Safilo a interrompere la collaborazione con l’imprenditrice digitale per una linea di occhiali. Poi Coca Cola aveva bloccato uno spot previsto per la fine di gennaio, ma diverse altre aziende che hanno rapporti con l’influencer erano state bersagliate di insulti dagli utenti dei social.

L’influencer è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di truffa aggravata non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per l’iniziativa della bambola con le sue sembianze: una “limited edition” lanciata sul mercato dall’imprenditrice nel 2019