Chi era Dominik Pastuszka, il fantino morto dopo la caduta da cavallo alla riunione di San Rossore

É morto Dominik Pastuszka il fantino polacco di 35 anni ma da molti anni meranese di adozione che da giovedì 1° febbraio era ricoverato in condizioni molto gravi dopo essere caduto da cavallo durante una corsa a ostacoli all’ippodromo San Rossore di Pisa.

Il tragico infortunio è avvenuto alla quarta corsa della riunione di San Rossore: il cavallo War Brave, impegnato nel premio Oleandro sulla distanza dei 3.500 siepi, ha sbattuto sull’ostacolo ribaltandosi e provocando la rovinosa caduta del fantino rimasto esanime a terra. Da quel momento Pastuszka non ha più ripreso conoscenza e le sue condizioni sono state giudicate gravissime dal personale del 118 giunto all’ippodromo. Trasferito in codice rosso al pronto soccorso pisano, sono stati accertati gravissimi danni cerebrali a causa delle fratture craniche riportate nella caduta.

Nell’incidente era rimasto ferito anche l’animale che è stato poi soppresso dai veterinari nelle ore successive. Pastuszka ha sbattuto la testa nella caduta riportando diverse fratture craniche che avevano provocato un’emorragia cerebrale: le sue condizioni erano parse subito molto critiche ed era giunto non cosciente in ospedale dove è stato intubato.

Era ribattezzato Fortuny Man, la grande passione per il calcio e per Lewandowski

Era stato ribattezzato Fortuny Man, l’uomo della fortuna, perché in quanto ad audacia non era secondo a nessuno. Quando c’era un cavallo difficile da montare non aveva alcun timore a salire in sella. Strepitosi i successi con Big Riot nel Richard e con Silver Tango nel Nazioni. Specializzato nelle corse ad ostacoli aveva debuttato nel 2005. Nell’ultimo anno ha disputato 91 corse. L’altra grande passione era il calcio, sport che sognava di fare da ragazzino. L’idolo, come per tanti polacchi, è il centravanti della Nazionale Lewandowski. Il fantino lascia la compagna e una figlia di un anno e mezzo.