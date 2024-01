Chiara Ferragni indagata anche per bambola Trudi e uova pasquali

Chiara Ferragni, l’influencer finita nei guai per l’operazione di beneficenza con la Balocco, deve rispondere di truffa aggravata anche per le uova pasquali con il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato dall’imprenditrice digitale nel 2019.

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata per le uova pasquali e la bambola Trudi

É quanto emerge nell’atto che la procura di Milano ha inviato al pg della Cassazione per rispondere alla procura di Cuneo che chiede a sé il fascicolo sui pandoro, reclamando una competenza territoriale che i magistrati meneghini rivendicano poiché ritengono ci sia una continuità tra le presunte truffe e che dunque l’intero fascicolo – dove la Ferragni risulta iscritta per ben tre volte – deve restare a Milano. Secondo indiscrezioni, la pronuncia del pg della Cassazione non dovrebbe farsi attendere molto.

La Procura di Cuneo reclama la competenza territoriale, Giorgia Meloni: ‘Non sono pentita di aver dato risalto alla vicenda’

La società Dolci Preziosi, dopo la notizia delle ulteriori iscrizioni della Ferragni sul registro degli indagati, hanno spiegato, sempre in una nota che “non è stata ricevuta alcuna comunicazione ufficiale in merito al coinvolgimento della stessa. L’atteggiamento della Società rimane comunque quello della massima collaborazione con le istituzioni, come sempre fatto”. Intanto, sulla vicenda è tornata a parlare anche la premier, Giorgia Meloni. “Pentita di aver dato risalto politico alla vicenda Ferragni?

“Non sono pentita. Mi è dispiaciuto che sia stato letto come uno scontro con Chiara Ferragni, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ‘indossa’, rispetto a chi la produce, questo era il passaggio” – ha detto intervistata da Quarta Repubblica sul caso Ferragni.