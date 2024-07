Dà fuoco alla casa e impedisce ai figli di uscire, morti tre bambini a Sydney: ‘Ci voleva uccidere’

Una morte atroce per tre giovanissime vite. Tre bimbi sono deceduti in un terribile incendio divampato in un’abitazione di Lalor Park, nel sud di Sydney. Quel rogo però non è stato provocato da un incidente domestico. Il papà delle vittime, un 28enne, è accusato di aver dato fuoco all’appartamento e di aver impedito ai figli di mettersi in salvo.

Nel rogo di Lalor Park sono deceduti due bambini di 2 e 6 anni e una neonata di 5 mesi, l’incendio provocato dal papà

I vigili del fuoco sono riusciti a tirar fuori dall’inferno di Freeman Street due bambini di due e sei anni che sono stati trasportati al Westmead Hospital dove sono deceduti poco dopo il ricovero. Una neonata di 5 mesi è stata trovata morta in casa dopo che l’incendio era stato spento. Secondo quanto riferito dagli inquirenti l’uomo ha cercato in tutti i modi di impedire ai bambini di salvarsi allontanandosi dall’appartamento in fiamme.

Il genitore è ricoverato al Westmead Hospital in coma farmacologico e sotto stretta sorveglianza. É accusato di omicidio, tentato omicidio e distruzione/danneggiamento di proprietà con l’intento di mettere in pericolo vite umane. La moglie, 29 anni, e gli altri quattro ragazzini, di quattro, sette, undici e nove anni, sono stati trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Uno dei figli sopravvissuti dell’uomo avrebbe detto ai soccorritori: “Papà ha cercato di ucciderci” mentre usciva dalla casa.

Salvi la moglie e gli altri 4 figli: ‘Papà ha cercato di ucciderci’

Il vicino di casa, Damien Dubois, ha raccontato di essere stato svegliato dal rumore delle finestre che si rompevano e di aver prestato i primi soccorsi ai bambini nel cortile di casa. “il figlio più grande aveva ustioni su entrambe le mani e le braccia. Ripeteva che il padre aveva tentato di ucciderlo”. La questione sarà discussa presso il tribunale locale di Parramatta. Nel frattempo famiglie e soccorritori si sono riuniti in un parco nel sud di Sydney per ricordare la vita di tre bambini piccoli, morti in un incendio domestico a Lalor Park nel fine settimana.