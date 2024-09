Daniela Circelli travolta e uccisa a Tivoli Terme: ‘Due auto stavano facendo una gara di velocità’

Continuano le ricerche dell’auto pirata che ha investito e ucciso a Tivoli Terme vicino Roma Daniela Circelli la notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre. L’investimento è avvenuto sulle strisce pedonali a circa 500 metri dalle terme. I carabinieri continuano a controllare le telecamere per risalire al conducente dell’auto pirata. Già ieri sono stati ascoltati alcuni testimoni.

Daniela Circelli investita sulle strisce pedonali: prende corpo l’ipotesi della gara tra auto a Tivoli Terme

Secondo quanto si apprende una prima auto si è fermata e ha fatto attraversare la donna poi sono arrivate altre due vetture a forte velocità. La prima è riuscita a schivarla mentre l’altra l’ha travolta senza fermarsi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, che ancora però non è stata confermata, potrebbe esserci anche quella di una gara tra auto.

Un dipendente di una sala slot vicina a luogo dell’incidente ha ricostruito in un’intervista a Ore 14 l’incidente in cui ha perso la vita Daniela Circelli. “Abbiamo visto dalle telecamere che la signora mentre attraversava sulle strisce è stata sbalzata via. Le macchine stavano facendo una gara tra di loro, di velocità. Credo che l’abbiano organizzata tra di loro” – ha spiegato il testimone.

Il testimone: ‘Un’auto si è fermata in tempo, l’altra l’ha sorpassata mentre stava sulle strisce’

“Una si è fermata in tempo e quell’altro l’ha sorpassata mentre stava sulle strisce e l’ha presa in pieno e l’ha fatta arrivare davanti alla farmacia. La cosa che più mi dà fastidio è che non si è fermato. L’ha presa ed ha continuato a correre. Il corpo è volato proprio. Sicuramente si tratta di persone che abitano in zona”.