Faggiano, il brindisi per il compleanno finisce nel sangue: accoltellato 19enne per lo spumante

Ha cercato di mettere pace durante una lite scoppiata nella piazza di Faggiano, provincia di Taranto, ed è stato accoltellato.

La lite dopo il brindisi alla festa di compleanno

Vittima un ragazzo di 19 anni, colpito con 9 fendenti alla schiena da un 20enne di Palagiano che è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. Il ferito, trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto , non è in pericolo di vita. La lite era scoppiata per motivi banali. Un gruppo di giovani nella tarda serata di venerdì 23 agosto stava partecipando a una festa di compleanno in piazza Vittorio Veneto.

Uno di loro ha stappato una bottiglia di spumante per condividerlo con gli amici. Durante il brindisi, il presunto autore dell’aggressione ha lanciato in aria il contenuto del proprio bicchiere, bagnando un altro ragazzo, con il quale ha avuto un’accesa discussione. A quel punto è intervenuto il 19enne per cercare di riportare la calma. Per tutta risposta, l’arrestato si è allontanato in auto per armarsi. Subito dopo è però tornato nella piazza e ha ingaggiato una colluttazione con il ragazzo che lo aveva diviso dall’altro giovane.

Il 20enne di Palagiano si è allontanato per procurarsi l’arma e poi si è scagliato contro il giovane con nove fendenti

Mentre si trovavano per terra, il ventenne ha colpito alla schiena il conoscente con 9 coltellate. Il ferito è stato condotto in ospedale, mentre i carabinieri giunti sul posto hanno raccolto le dichiarazioni di testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. É stato così individuato e arrestato il presunto autore del tentato omicidio a Faggiano. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire il coltello con cui il 20enne avrebbe sferrato i colpi, che è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.