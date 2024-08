Federica Della Monica mangia un gelato e muore dopo 3 giorni di agonia: l’allergia, i dubbi, l’ultimo saluto

In tanti hanno accompagnato la 25enne Federica Della Monica, originaria di Santa Maria Capua Vetere, nel suo ultimo viaggio terreno mercoledì 21 agosto. La giovane è deceduta dopo giorni di agonia all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove era arrivata venerdì 16 agosto quando aveva accusato un malore dopo aver mangiato un gelato.

Dolore e strazio a Santa Maria Capua Vetere per l’ultimo saluto alla 25enne Federica Della Monica

La giovane era allergica alle nocciole e probabilmente la presenza del frutto nella miscela ingerita è stata fatale. Federica Della Monica era a conoscenza del suo problema ed è per tale motivo che si sta verificando se sia stato fatto il possibile per metterla a conoscenza degli ingredienti del gelato che stava consumando.

Come riportato da Il Mattino già in una circostanza la 25enne aveva accusato un malore ma con conseguenze meno gravi. Un episodio attraverso il quale aveva scoperto la sua allergia e che la portavano ad essere più attenta per evitare i rischi di un choc anafilattico. Su prescrizione medica doveva essere sempre in possesso di cortisone e adrenalina.

La giovane era a conoscenza dell’allergia alla nocciola, le verifiche sulla confezione: disposto esame autoptico

Gli esami autoptici faranno chiarezza sull’accaduto. Sarà analizzata la confezione del gelato per verificare se erano indicati tutti gli ingredienti utilizzati. Federica Della Monica è arrivata in ospedale in condizioni drammatiche e non si è ripresa dallo stato di incoscienza in cui è piombata. Dopo tre giorni di coma è deceduta martedì 20 agosto.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria Maggiore di San Maria Capua Vetere. I parroci Mario Miele e Gennario Iodice hanno ricordato la semplicità e i valori della giovane durante la toccante omelia. “Dobbiamo ricordarci cosa ha fatto, in cosa ha creduto e come ha vissuto”. Inconsolabili mamma Teresa, papà Luigi e il fratello Agostino.