Feriti dopo spari a Napoli: scambio di accuse tra tiktoker, Rita De Crescenzo: ‘Non faccio parte di clan’

Si è registrato un vero e proprio scambio di accuse via social la scorsa notte, tra due note tiktoker napoletane a seguito del ferimento a colpi d’arma da fuoco dei due ragazzi di 22 e 25 anni, registrato poco dopo la mezzanotte in via Santa Chiara, un Napoli.

Una delle due donne è la madre del 22enne che è rimasto solo lievemente ferito dalla raffica di colpi esplosi da una persona la cui identità, al momento, rimane ignota. L’altra tiktoker, Rita De Crescenzo, si è recata dalle forze dell’ordine per presentare una denuncia nella quale rivolge specifiche accuse alla “rivale”.

Nei giorni scorsi anche suo figlio è rimasto ferito: due extracomunitari lo avrebbero colpito con dei fendenti mentre era in sella a uno scooter e la vicenda è stata interpretata come un tentativo di rapina. In sede di denuncia la donna ha però riferito di intimidazioni sui social nei suoi confronti, iniziate mesi fa, nate da una lite scoppiata proprio su TikTok.

“Stavolta devo difendermi da un’accusa molto brutta. Sono stata diffamata di brutto questa notte con il TikTok che hai fatto accusandomi di quello che è successo a tuo figlio ed al pizzaiolo. Io sono ora scesa dai carabinieri e quanto gli ho detto di questa cosa si sono messi a ridere. Io non faccio parte di nessun clan e pure che hanno accoltellato mio figlio non mi sono difesa con la stessa moneta. I nostri cognomi sono pulitissimi ma sono ancora qui a difendersi perché mi hai diffamato di brutto” – ha riferito Rita De Crescenzo in un lungo post condiviso su TikTok.

Intanto, nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove è ricoverato, si è reso necessario un secondo intervento chirurgico per il 25enne, un pizzaiolo, incensurato come il 22enne, rimasto ferito gravemente all’addome dalla raffica di colpi (una dozzina i bossoli trovati a terra dalla Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto) esplosi dal sicario poco dopo la mezzanotte.