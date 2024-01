Fleximan piemontese incastrato dalle telecamere: denunciato 50enne ossolano

C’è un Fleximan che se la prende con gli autovelox anche in Piemonte. É ritenuto responsabile del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità un 50enne cittadino ossolano che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per danneggiamento aggravato.

Il Fleximan ossolano aveva danneggiato due colonnine per il rilevamento della velocità

Le indagini erano partite nel novembre scorso, quando i carabinieri erano intervenuti nel Comune di Druogno a seguito del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337 che erano state acquisite dal Comune con lo scopo di ridurre l’incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato. A notare le colonnine divelte e appoggiate a terra era stato lo stesso primo cittadino una mattina di novembre.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’uomo mentre danneggiava la struttura

Immediate erano scattate le indagini che si erano concentrate sulle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e che hanno ripreso una persona a piedi percorrere i tratti di strada vicini ai velobox.

Una inquadratura in particolare riprendeva i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra dal Fleximan ossolano. Dalle immagini i militari sono risaliti all’identità dell’autore dei danneggiamenti che è stato denunciato. Il valore del danno è stimato in oltre 2000 euro.