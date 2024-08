Giancarlo Zicari muore a Bali, selfie mortale con la fidanzata davanti alle cascate: cosa è successo

Si stava scattando un selfie con la fidanzata a Bali , in Indonesia, quando la ringhiera ha ceduto ed è precipitato per 25 metri. É morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente da anni a Pisa.

Cede la ringhiera mentre fanno un selfie a Bali: Giancarlo Zicari e la fidanzata precipitano per 25 metri

Secondo quanto riportato dall’edizione locale de Il Tirreno, Zicari, in vacanza sull’isola indonesiana, si stava facendo una foto ricordo con la fidanzata, Ilaria Biagi di Torino, nella zona delle cascate di Gajah Mas, nel distretto di Baturiti, dopo aver visitato i mercatini di il mercato di Baturiti. La coppia ha chiesto informazioni ad una guardia per recarsi al punto che desideravano visitare. I due si sono appoggiati ad un’inferriata che però non ha retto, facendo precipitare la coppia. La donna, rimasta incosciente per circa un’ora, quando ha ripreso conoscenza si è accorta che il compagno era morto ed ha dato l’allarme. L’incidente è avvenuto domenica 4 agosto quando in Italia erano circa le 5:30.

Ilaria Biagi si è risvegliata dopo un’ora ed ha lanciato l’allarme

Giancarlo Zicari, nato a Matera ma fin dalla tenera età residente con la famiglia a Pisa dov’è cresciuto, laureandosi in ingegneria per poi trasferirsi a Roma dove lavorava per l’azienda aeronautica Alenia. Con lui la fidanzata Ilaria Biagi, originaria di Torino, dove vive e lavora. Sconvolti a Pisa i familiari del 49enne che nelle prossime ore partiranno per Bali per espletare le pratiche necessarie per trasportare in Italia la salma del congiunto.