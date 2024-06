Giulia Cecchettin a Turetta: ‘Sei ossessionato, sei uno psicopatico’, lui scatta 52 foto prima di ucciderla

“É un meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno psicopatico! “. Così’ Giulia Cecchettin nei vocali e nei messaggi diceva a Filippo Turetta, pochi giorni prima dell’omicidio.

Filippo Turetta scatta un selfie con Giulia poche ore prima del delitto

Le trascrizioni delle telefonate tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta a Quarto Grado

Le trascrizioni di queste telefonate sono state mandate in onda nella puntata del 28 giugno da Quarto Grado, su Retequattro dopo che Pomeriggio 5 aveva mandato in onda il foto racconto delle ultime ore di vita della laureanda realizzate dal suo aguzzino l’11 novembre 2023.

“Mi spaventa, perché so come sei fatto, so cosa hai fatto determinate volte, so cosa hai detto determinate volte, e quindi, sinceramente, dirti ora e posto di una cosa che tu, in generale non vuoi che io faccia, mi fa spavento ok? Perché so che potresti presentarti, che potresti fare… qualsiasi cosa che se non ti presenti là sul momento, può anche essere che dopo mi vieni a cercare e io queste cose non le voglio, ok? Voglio poter stare serena. Ogni tanto mi fai paura” – la trascrizione dei messaggi mandati in onda durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi.

Giulia Cecchettin prova labito per la tesi di laurea

Giulia: ‘Non ti ho dato la buonanotte ed è stata la fine del mondo’, Turetta: ‘Siamo due patatini, come puoi frequentare un altro

“Io mi sto comportando, in base alle cose gravi che fai tu. Al di là del fatto che comunque ti stavo troppo dietro e mi sto un po’ rompendo perché anche io devo andare avanti con le mie cose, ma un giorno, non ti ho dato la buonanotte, wow, la fine del mondo. Mi è venuto da pensare: ok, questo qua è un po’ malato, mi conviene togliergli la buonanotte perché si basa solo su quello che faccio io” . Ed ancora… “Pippo, sei ossessionato, Signore! Mi controlli continuamente, tu non ti rendi conto, mi controlli!”.

Turetta si scaglia contro la ex fidanzata: “Anche il fatto di scriversi con il nuovo tipo cioè è una cosa che bisogna dire, che si condivide tra di noi per il rapporto che abbiamo. lo non controllo nessuno, volevo solo la buonanotte prima di dormire… e voglio conoscere bene la tua vita, come voglio che tu conosca bene la mia. Se hai un po’ di rispetto e amore nei miei confronti, noi siamo ancora recenti, ci vogliamo bene, siamo legati, siamo due patatini. Come puoi pensare di iniziare a frequentare un altro tipo, che persona ridicola sei? Mi sembra del tutto corretto che io possa lamentarmi che tu non voglia più darmi la buonanotte.

Le 52 foto scattate prima di uccidere Giulia

Tra i documenti, oltre allo scambio di messaggi tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, anche foto e audio mandati alla giovane poco prima dell’omicidio. 52 le immagini scattate tra le 17:50 e le 21:10 dell’ultimo giorni di vita della 22enne. Prima le immagini nell’attività commerciale dove prova l’abito da indossare e le scarpe per la discussione della tesi di laurea poi l’ultima cena al fast food del centro commerciale. Alle 21:10 le ultime 4 foto scattate dall’ex che un’ora dopo si trasformerà in un feroce assassino.