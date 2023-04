Gwyneth Paltrow, per i giudici non provocò l’incidente sugli sci: la reazione dell’attrice con Sanderson

Gwyneth Paltrow ha vinto la sua battaglia legale con l’optometrista in pensione Terry Sanderson che l’aveva accusata di aver provocato un incidente sugli sci nel 2016 nello Utah. Lo scontro avvenne su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley.

L’imprenditore aveva inizialmente chiesto un risarcimento di 3,3 milioni di dollari poi ridotto a 326.000 dollari. Il Tribunale si è pronunciato a favore di Paltrow dopo il processo che ha visto i giurati ascoltare le testimonianze dell’attrice, di Sanderson, dei membri della famiglia ed alcuni consulenti. Dopo due ore di camera di consiglio è arrivato il verdetto con i giudici che hanno riconosciuto un risarcimento di un dollaro.

“Sono soddisfatto del risultato e apprezzo tutto il duro lavoro del giudice Holmberg e della giuria, e li ringrazio per la loro premura nel gestire questo caso” – ha detto Gwyneth Paltrow. Terry Sanderson l’aveva accusata di aver provocato l’incidente che gli avrebbe provocato una lesione cerebrale, quattro costole rotte e altri danni.

In udienza hanno fornito versioni contrastanti con l’uomo che l’ha accusata di non averlo neanche soccorso. Diversa la ricostruzione di Gwyneth Paltrow che ai giudici ha riferito di essere lei la vittima dello scontro sugli sci e che è rimasta con l’ottico fin quando non si è rialzato. Prima di lasciare l’auto l’attrice ha sussurrato all’uomo che l’accusava: “Ti auguro ogni bene”.

Gwyneth Paltrow whispered “I wish you well” to Dr. Sanderson, the man who sued her over ski crash, as she left the courtroom with her $1 victory. pic.twitter.com/4p176ec19d