Incidente e rogo a Paulilatino: chi sono i tre motociclisti amici morti sulla provinciale 11

Sono tutti i motociclisti le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 6 luglio sulla provinciale 11, nel comune di Paulilatino , in provincia di Oristano al quadrivio di S’Arenarzu.

Incidente a Paulilatino: la passione per le moto di Roberto Daga, Mario Sedda e Giovanni Melis

Facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. Roberto Daga, era un meccanico, aveva vissuto a Macomer (Nuoro) e adesso abitava a Paulilatino dove era residente anche un altro delle tre vittime: Mario Sedda, operaio edile che di recente aveva lavorato nella zona del Sinis.

Di Abbasanta è invece la terza vittima, Giovanni Melis, originario di Gadoni (Nuoro). Di Paulilatino sono anche il quarto motociclista, Ivano Saba, meccanico, rimasto gravemente ferito e ora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, e l’autista dell’auto coinvolta nell’incidente,

Nell’incidente coinvolto 4 moto e un’auto, ferito il meccanico Ivano Saba

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: coinvolto nello scontro un tratto di strada rettilineo ma pieno di dossi, quattro moto e un’auto. A causa dell’impatto, violentissimo, si è innescato un gigantesco rogo che ha richiesto l’intervento di tre Canadair sganciati dalla base di Olbia, due Super Puma e un elicottero.

Quando sono arrivati ​​i soccorritori, per tre dei motociclisti della comitiva non c’è stato nulla da fare. Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il conducente della vettura. Sul posto oltre ai medici del 118 con ambulanze e due elicotteri dell’Elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale.