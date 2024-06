Auto si ribalta alle porte di Campobasso: morto il 16enne Marco Di Stasi, ferita la sorella che era alla guida

Aveva 16 anni il ragazzo morto sul colpo sabato 29 giugno nel tragico incidente stradale sulla Provinciale 161, alle porte di Campobasso. Marco Di Stasi viaggiava sul sedile del passeggero sulla Suzuki guidata dalla sorella maggiore, una ragazza di 23 anni, Martina, che non è in pericolo di vita.

Incidente mortale sulla Provinciale 161, il 16enne Marco Di Stasi è morto sul colpo: choc a Cercemaggiore

Si trova ricoverata all’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, in stato di shock, ed è monitorata dai medici dell’emergenza. La famiglia è residente a Cercemaggiore, uno dei comuni della cintura campobassana. Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di recupero della salma e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. Resta da accertare la causa del ribaltamento dell’auto che è finita a forte velocità contro il cordolo di un muretto di cemento.

È una giornata di dolore per Cercemaggiore, la comunità della vittima di 16 anni, morto nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale Gildonese nella tarda mattinata dove una Suzuki si è ribaltata su se stessa dopo aver impattato contro un basso muretto di cemento.

La sorella 23enne non è in pericolo di vita

“Siamo tutti sconvolti, il dolore è immenso” – ha commentato il sindaco del comune in provincia di Campobasso, Gino Donnino Mascia. Al volante dell’auto una 23enne, sorella della vittima, ora ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. “Saranno giorni di dolore e lutto. La nostra comunità di Cercemaggiore è stata colpita in modo violento, inaudito e impossibile da accettare” – ha aggiunto il sindaco.