Iran, ballano in piazza per la festa della donna: arrestate due donne a Teheran

Due donne iraniane sono state arrestate per ordine della procura di Teheran dopo aver pubblicato un video in cui danzavano nella piazza Tajrish della capitale dell’ Iran la Giornata della donna e per festeggiare il Capodanno iraniano, che inizierà il 20 marzo,

Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, affiliata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell’ Iran (i pasdaran), aggiungendo che è stata avviata una causa legale contro le due cittadine. Nel video, circolato sui social media, si vedono le due donne danzare in piazza mascherate da Hajji Firuz. Si tratta di un personaggio folcloristico vestito di rosso che ogni anno attraversa le strade delle città iraniane, ballando, cantando e suonando un tamburello per annunciare l’arrivo del Nowruz.

Secondo la legge islamica praticata in Iran , sono proibiti i balli misti e la presenza in pubblico di donne non accompagnate. Negli ultimi mesi, nella Repubblica islamica, sono diventati virali numerosi video di donne che ballano in luoghi pubblici, soprattutto in metropolitana, in particolare in seguito al movimento di protesta di massa che ha scosso il Paese alla fine del 2022 in seguito alla morte in custodia della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia con l’accusa di portare l’hijab impropriamente.

The footage of the two young #Iranian women who were arrested in #Tehran after the publication of a video in which they DANCED to celebrate the coming of the #PersianNewYear.



This is the sad reality of life for women in #Iran. It is ok for men to dance in public, however.#News pic.twitter.com/gXJ36kouUy