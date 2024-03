La finale del Grande Fratello si avvicina e gli inquilini iniziano a pensare al possibile vincitore del reality show che al momento vede già in finale Beatrice Luzzi e che lunedì 12 marzo decreterà il secondo finalista di quest’edizione con Rosy Chin, Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella al televoto.

Perla Vatiero: ‘Giuseppe merita di vincere il Grande Fratello’

Nelle scorse ore Beatrice Luzzi ha affrontato l’argomento con Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Per quest’ultima il calabrese meriterebbe di vincere il reality show di Canale 5. Un’idea che l’attrice non ha condiviso e senza fare giri di parole ha spiegato che il collaboratore scolastico non merita di vincere il Grande Fratello.

“Non meriti di vincere. Potresti dire la stessa cosa di me… Questo è un reality in cui uno, essendo reality, deve essere partecipe con se stesso, denudandosi, aprendo la pelle, tirando fuori le viscere, il bene e il male, giocando nel senso di mettersi in gioco. E tu non ti sei messo in gioco”.

Beatrice Luzzi: ‘Peppe non meriti di vincere perché non ti sei messo in gioco’

Giuseppe Garibaldi ha provato a ribattere ma si è limitato a dire che Beatrice Luzzi non meriterebbe di vincere il Grande Fratello. Sulla questione si è espressa anche Fiordaliso commentando il video della conversazione tra il calabrese e l’attrice. “Deve vincere Bea, si è spesa in tutto e per tutto. Li amo tutti, ma lei merita di vincere. Punto”.