Ivan Zamparini, il viaggio con la madre in Spagna prima dell’aggressione ai genitori: gravi lui e il papà

Ivan Zamparini, 23 anni, e suo padre Terenzio, 65enne, sono entrambi in gravi condizioni, ricoverati all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il giovane nel pomeriggio di venerdì 6 settembre nella casa di famiglia di Gagliole, nel Maceratese, ha accoltellato i genitori al culmine di una lite e tentato di togliersi la vita, tagliandosi la trachea. Il giovane è piantonato dai carabinieri in ospedale.

Ivan Zamparini ha accoltellato papà Terenzio e la mamma prima di cercare di togliersi la vita

La madre, Souad Kanane, 59 anni, anche lei ferita e ricoverata in ospedale a Camerino, per i medici è fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione, Ivan ha iniziato a compiere gesti di autolesionismo usando un coltello da cucina: era in salotto e i genitori sono intervenuti per fermarlo, ma il giovane, in preda a un raptus, si è scagliato prima contro la mamma, ferendola lievemente in più parti del corpo, poi ha colpito il padre, all’addome e al torace. Infine, il giovane si è portato la lama sul collo, tagliandosi in profondità fino ad arrivare alla trachea.

Il 23enne aveva lavorato fino a luglio, i vicini: ‘Nessun segnale allarmante’

Ivan dovrà rispondere di tentato omicidio con l’aggravante del vincolo di parentela, ma per i vicini non aveva mai dato segni di disagio o aggressività; poco tempo prima era stato in viaggio con la mamma in Spagna e fino a luglio aveva lavorato in una stazione di servizio. Saranno i carabinieri a ricostruire quanto è accaduto e cosa abbia scatenato la volontà del 23enne di togliersi la vita.