Concessionarie: trend di vendite positivo per le Peugeot

Negli ultimi tempi la casa automobilistica Peugeot ha riscosso un rinnovato successo. Infatti si è impennata la richiesta sia per quanto riguarda l’acquisto di auto usate prodotte per questo marchio sia per quelle nuove o a kilometro zero.

Infatti, se il periodo della pandemia sembrava aver rallentato in modo consistente la vendita di auto, da mesi questa ha ripreso a crescere consistentemente e questo trend positivo riguarda anche la nota fabbrica francese: le Peugeot sono rimaste tra le auto preferite dagli italiani.

Risalgono le vendite dopo il rallentamento per la pandemia

Questo è dovuto al fatto che le strategie commerciali messe in opera sono consolidate e mirate, che anche i modelli classici vengono continuamente innovati e che le auto prodotte offrono delle notevoli prestazioni pur rimando alla portata di molti, essendo lanciate sul mercato a prezzi molto competitivi.

Inoltre la casa madre produce non solo utilitarie, tra l’altro molto apprezzate per la loro efficienza e la loro eleganza distintiva, ma anche molte altre tipologie di vetture adatte a soddisfare le esigenze di ciascun acquirente.

Tra queste ci sono sicuramente i SUV e i furgoni che risultano essere molto richiesti come dimostrano le offerte proposte dalle concessionarie e il mercato dinamico che ruota intorno a questi veicoli.

Per individuare il modello più indicato per le proprie necessità è possibile affidarsi a realtà specializzate come RistèAuto, concessionaria peugeot ancona che mette a disposizione un’ampia varietà di proposte, così da permettere di scegliere tra veicoli nuovi, usati e a Km 0.

I SUV Peugeot più richiesti sul mercato

Negli ultimi anni la Peugeot 3008 è stata tra i suv più richiesti. Rispetto al modello iniziale, nel suv sono state modificate le luci, scegliendo un design più accattivante e riconoscibile, ed è presente un comodo schermo mirror touchscreen di ultima generazione che permette di controllare molte funzioni, anche direttamente il telefono mentre si è in macchina.

È pensata per essere facilmente guidabile anche in città dove c’è maggiore traffico e le corsie sono più strette. È un modello molto recettivo e si presta bene ad aiutare con le sue funzioni e con la sua struttura chiunque sia al volante.

È sicuramente una vettura amata anche per l’eleganza dei suoi interni, per il motore dalle considerevoli prestazioni e per il fatto di avere molti optional che rendono piacevole la permanenza all’interno anche per i passeggeri.

Peugeot: boom di ricerche anche per i furgoni

La Peugeot offre anche modelli sfruttabili per il lavoro. Un esempio è il Peugeot Expert, un furgoncino con porta scorrevole venduto in varie versioni. È adatto ad essere usato come furgone medio da carico, ma anche come auto da trattare come utilitaria per chi avesse bisogno di una vettura dagli interni ampi, ma che risulti non troppo ingombrante.

È dotato di ottimi fari al LED, di un design esterno accattivante e di uno spazio interno molto ampio, a due o tre posti. Presente un monitor che permette di collegare tramite App o bluetooth il proprio telefono, ha un volante molto sensibile e polifunzionale ed è acquistabile con motori di tutti i tipi, dal diesel all’elettrico. Anche nelle dimensioni offre diverse possibilità e risulta essere personalizzabile con molte aggiunte.

Considerando le opportunità di utilizzo di questo veicolo e la sua efficienza il listino prezzi risulta essere accessibile: c’è anche di buono il fatto che si parte da una base molto competitiva e si sale in base alle esigenze dettate dal cliente che possono essere davvero essere soddisfatte in ogni ambito.