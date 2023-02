Maurizio Costanzo, pianto a dirotto per Luca Laurenti a Verissimo: il sogno e le lacrime di Silvia Toffanin (VIDEO)

Emozioni e fiumi di lacrime a Verissimo con Silvia Toffanin che ha aperto la puntata di sabato 25 febbraio nel ricordo di Maurizio Costanzo.

Silvia Toffanin ricorda Maurizio Costanzo: ‘Gli volevo tantissimo bene’

“Oggi è una puntata particolare perché ieri ci ha lasciato Maurizio Costanzo, un uomo che ha dato tanto alla televisione, un maestro della comunicazione che era entrato nel cuore della gente a cui tutti volevano bene. Gli volevo tantissimo bene, domani lo ricorderemo con una puntata speciale dedicata a lui e lo faremo anche oggi. Il mio abbraccio più grande va a Maria, ai suoi figli ed ai suoi collaboratori” – ha riferito visibilmente commossa la conduttrice prima di lanciare una clip dedicata al marito di Maria De Filippi.

Lacrime che sono proseguite durante l’intervista a Rita Pavone, protagonista di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. “Ci eravamo conosciuti negli anni ’60 e mi invitò ad una trasmissione radiofonica che si chiamava Buon Pomeriggio. Un’amicizia che è durata per anni, sono stata molte volte al Costanzo Show ed a Buona Domenica, un anno addirittura ospite fissa. La cosa che mi ricordo di più è quando una mia canzone non fu presa a Sanremo…

Il ricordo di Rita Pavone a Verissimo: ‘Una persona che mi ha difeso’

Ero giù di morale, lui mi chiamò e mi disse che c’era anche Domenico Modugno in trasmissione e feci questa canzone ci fu la standing ovation e Mimmo disse e questa canzone non l’hanno presa a Sanremo. Quando poi ci sono tornata qualcuno ha fatto il muso e lui mi ha difeso scrivendo sul giornale che ero l’unica che meritava di essere al Festival. Gli ho voluto bene perché è stata una persona che mi ha difeso” – ha raccontato l’artista.

Pianto a dirotto per Luca Laurenti che ha condiviso l’esperienza di Buona Domenica con Maurizio Costanzo e che ha lavorato con lui per 9 anni. Un prezioso punto di riferimento nella fase iniziale della carriera del partner artistico di Paolo Bonolis. “Lo metto nella mia cornice familiare, ci ho passato nove anni di Buona Domenica e per me già parlarne al passato… Per quanto abbia fatto le prove a casa per non piangere. Scusate, in questi momenti è come essere un alchimista ed un equilibrista” – ha aggiunto lo show man.

Luca Laurenti

Luca Laurenti, dolore e lacrime: ‘Ho sognato che si alzava e veniva ad abbracciarmi’

“Posso raccontare le cose più belle come le canzoni le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere. Lo so che sono un uomo pubblico che fa televisione da 36 anni… I sorrisi in video, sono le lacrime nei nostri cuori”. Commozione condivisa con Silvia Toffanin e Rita Pavone per un momento toccante.

“Maurizio per me è come un padre e io ho perso i miei genitori. Di lui mi ricordo i riti nei camerini come dei bambini… La sua tenerezza. Stanotte non ho dormito e l’ho sognato che l’andavo a trovare il suo corpo e gli ho detto dai che hai gli occhi bianchi, alzati.. e lui si è alzato e gli ho detto: Maurizio quando penso alla forza penso a te” – ha chiuso tra le lacrime Luca Laurenti.