I software utilizzati dalle piattaforme di investimento

Le piattaforme di investimento sono sempre più utilizzate da chi fa trading in rete, ovvero da chi investe i propri soldi direttamente tramite internet grazie proprio ad un software che permette di avere accesso al mercato degli asset. Di base i software di trading sono programmi per computer che i trader utilizzano per negoziare e analizzare prodotti finanziari come valute, azioni, obbligazioni e derivati su una rete con un intermediario finanziario, che può essere un broker, un market maker o una borsa valori.

Il vantaggio evidente di questo approccio è dato dal fatto che gli investitori possono usare questo software di trading per effettuare operazioni da qualsiasi luogo. Il software di trading contrasta direttamente con il tradizionale metodo di trading floor che utilizza un sistema di protesta aperta per piazzare ordini.

Solitamente le società di intermediazione forniscono piattaforme di trading online ai propri clienti gratuitamente o con diversi vantaggi finanziari se aprono un conto finanziato; un trader può in questo modo gestire i propri account comodamente da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo multimediale come un pc, un dispositivo mobile o una piattaforma basata sul Web.

Quali sono i software più usati?

Quali sono i software più utilizzati? Non si parla qui direttamente di piattaforme, quindi di broker, che sono tanti e in grado di offrire servizi disparati, ma ci si riferisce ai software che sono dietro a queste piattaforme e che nascono per farle funzionare al meglio. Uno dei più noti è Metatrader, software realizzato da MetaQuotes Software nel 2005 che nasce con l’obiettivo di consentire ai trader della rete di eseguire ordini di mercato su vari asset.

Si tratta di un software piuttosto intuitivo che può essere usato in modo personalizzato. Tra i plus che offre c’è, ad esempio, la possibilità di implementare l’uso della piattaforma con un servizio di trading automatico. A livello grafico la piattaforma Metatrader non è eccessivamente curata, appare piuttosto minimalista, ma funzionale allo scopo finale.

Cosa si può fare con un software di trading?

Come si è detto, con un software di questo genere si può investire in rete, da soli, senza intermediari: ma cosa significa concretamente tutto questo? Un software per trader consente di accedere ad una schermata, utilizzando qualsiasi device, che sia desktop o da mobile, all’interno della quale andare ad inserire gli ordini.

Tutto questo permette di avere a portata di mano un software per eseguire ordini di mercato in tempo reale e, soprattutto, in modo semplificato, autonomo, senza dover chiedere la supervisione e la consulenza di un intermediario fisico.