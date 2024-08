Licenziato per un presunto errore da 280 euro: dipendente modello padovano si toglie la vita a 55 anni

Un uomo di 55 anni di Piove di Sacco (Padova) si è tolto la vita domenica scorsa: il 31 luglio era stato licenziato dopo 27 anni di lavoro alle dipendenze di una catena di supermercati in Triveneto.

Alla base del licenziamento dell’uomo, dai colleghi definito un ‘dipendente modello’ e che da qualche anno lavorava nella filiale di Mestre a Marghera dopo alla Metro di Padova e Venezia. Secondo la versione dell’azienda c’è il non aver addebitato le spese di trasporto a dei clienti, disattendendo le procedute interne e facendo quindi perdere all’azienda 280 euro. “Non sembrava così grave perché era un danno di poche centinaio di euro”. Nonostante ciò è arrivata la lettera di licenziamento perché venuto meno il “vincolo fiduciario”.

“Ci eravamo parlati qualche settimana fa ripromettendo di risentirci. M’interrogo sulla sua fragilità e come la situazione in cui si è trovato l’abbia travolto. Ho provato in queste ore a resistere in silenzio ma è difficile governare quel senso di “rabbia” che mi ha colto, è stato un caro collega – ha scritto sui social Michele Mognato, ex vicesindaco di Venezia ed ex deputato del Partito democratico che in passato aveva lavorato con lui.

A giugno la direzione aveva convocato il dipendente per spiegazioni, evidentemente giudicate insufficienti, tanto che poi era arrivato il licenziamento. L’uomo si era quindi rivolto alla Filcams Cgil di Venezia per impugnare il licenziamento ritenuto sproporzionato ed era in attesa di un nuovo incontro con la direzione. Il gruppo Metro ha manifestato il proprio cordoglio per il tragico gesto del 55enne.

“Abbiamo appreso con molto dolore della scomparsa improvvisa dell’ex collega del punto vendita di Venezia e ci stringiamo attorno alla famiglia, ai suoi cari e agli amici in questo triste momento. Paolo da inizio agosto non era più un dipendente dell’azienda. Siamo vicini a tutte le persone del punto vendita di Venezia”.