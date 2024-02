Marano, il piccolo Raffaele accusa un malore e muore a 4 anni: la Procura dispone autopsia

La procura di Napoli nord ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di un bambino di quattro anni, Raffaele. Il piccolo, secondo le prime informazioni, è giunto nel pomeriggio di martedì 27 febbraio all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, proveniente da Marano, altro centro dell’hinterland di Napoli.

Il bambino ha accusato un malore ed è stato trasportato al San Giuliano di Giugliano dove è morto

Il bambino ha accusato un malore, poi è morto, ma i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di accertarne le cause. La Procura ha disposto l’autopsia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Marano, che sono intervenuti nell’ospedale dopo essere stati contattati intorno alle 18:30. La notizia si è diffusa in pochi istanti nel comune in provincia di Napoli provocando dolore e incredulità tra i residenti.

“È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele, di soli 4 anni, per arresto cardiaco. In questo momento difficile, l’intera amministrazione comunale si stringe attorno a voi con affetto e solidarietà” ha scritto il sindaco di Marano Luigi Sarnataro su Facebook.

Il sindaco di Marino: ‘Vicini alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica scomparsa’

“Per onorare la memoria del piccolo, proclamo il lutto cittadino, disponendo le bandiere del municipio a mezz’asta. Siamo vicini con il cuore e condividiamo questo dolore” -“Raffaele era un bambino solare e bello. Riposa in pace piccolo angelo” – il ricordo social di una persona vicina alla famiglia.