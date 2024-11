Margaret Spada muore a 22 anni per un intervento di rinoplastica: il medico scelto su TikTok

La procura della Repubblica di Roma, ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, dopo la morte di una ragazza di 22 anni, di nome Margaret Spada originaria di Lentini in provincia di Siracusa.

Margaret Spada era partita dalla provincia di Siracusa per sottoporsi all’intervento a Roma: in coma dopo l’anestesia

La ragazza, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sarebbe deceduta il 7 novembre scorso, dopo alcuni giorni di coma in cui era caduta il 4 novembre, subito dopo che gli era stata praticata, in una clinica romana, l’anestesia per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Erminio Amelio. Secondo quanto riferito da alcuni media nazionali Margaret Spada aveva scelto il medico che doveva effettuare l’intervento su TikTok.

La Procura di Roma ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche

“Domani ci recheremo in procura a Roma per la nomina dei consulenti medico legali per l’autopsia” – ha spiegato all’agenzia LaPresse l’avvocato, Alessandro Vinci, legale della famiglia Spada. La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. I carabinieri del Nas di Roma hanno acquisito la documentazione e i farmaci utilizzati per somministrare l’anestesia locale. Il papà di Margaret, Giuseppe Spada, papà, è dirigente della Leonzio 1909 ed ex consigliere comunale.