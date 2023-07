Mariella Marino uccisa a Troina dall’ex che aveva denunciato: ‘É sceso dall’auto ed ha iniziato a sparare’

Ha atteso l’ex moglie Mariella Marino, 56 anni, all’uscita del supermercato, l’ha braccata per strada mentre lei correva per mettersi in salvo e l’ha ammazzata con tre colpi di pistola. Il femminicidio si è consumato giovedì 20 luglio nel rione San Basilio di Troina, in provincia di Enna.

Maurizio Impellizzeri ha atteso che Mariella Marino uscisse dal supermercato, il disperato tentativo di rifugiarsi in un portone

Per Maurizio Impellizzeri, 59 anni, Era «cosa sua». E se non poteva più essere «sua», allora doveva morire. La vittima aveva tentato disperatamente di rifugiarsi in un portone in via Sollima. “Lui è sceso dalla macchina, è andato indietro alla signora ed ha iniziato a sparare. Lei cercava di correre fino a quando l’hanno fatta entrare in quest’abitazione dov’è morta” – il racconto del proprietario del supermercato che è stato l’ultimo a vedere la donna prima dell’agguato del marito.

“Ha staccato lo scontrino e tre/quattro minuti dopo è successo tutto. Lei sempre solare e sorridente, una persona splendida. Sono stato il primo ad arrivare lì, ho ancora il volto della signora Mariella davanti agli occhi. Era ancora viva, ho iniziato a gridare per chiedere l’intervento di un’ambulanza.

Poi è arrivato il figlio con le mani piene di sangue ed ha detto che la madre era morta. Si dice che già da fidanzati alzasse le mani” – ha aggiunto il titolare dell’attività commerciale. Secondo quanto alcune testimonianze pochi mesi prima l’uomo aveva minacciato in un bar la vittima.

La testimonianza del titolare del supermercato: ‘Ha staccato lo scontrino e poi è successo tutto, era una splendida persona’

Per Mariella, a niente è valso l’aver denunciato l’ex marito per atti persecutori: a lui è bastato ricorrere al patteggiamento per cavarsela con otto mesi di condanna e l’impegno a seguire un percorso di riabilitazione. Dunque, un’altra denuncia a cui non ha corrisposto un’adeguata tutela da parte dello Stato. E, di conseguenza, un’altra donna vittima della violenza maschile. L’inchiesta è stata affidata al pm Michele Benintende.