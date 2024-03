Mogoro, si schianta con l’auto: madre di tre figlie muore a 40 anni sulla statale 131

Ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guardrail. Giulia Erdas, 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 131 a Mogoro, nell’Oristanese intorno alle 21:00 di lunedì 10 marzo.

Giulia Erdas ha perso il controllo dell’auto e si schianta contro guardrail

La donna al volante di una Ford CMax stava percorrendo la Carlo Felice in direzione Cagliari quando, arrivata all’altezza del chilometro 60,600, forse a causa dell’alta velocità ha perso il controllo del veicolo. La Ford dopo una sbandata è finita contro il guardrail. Sul posto, chiamati dagli altri automobilisti, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118, ma per la 40enne non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto e incredulità a Morgongiori, lascia marito e tre figlie

Nell’impatto la 40enne è morta sul colpo. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Giulia Erdas era originaria di Morgongiori ed era madre di tre figlie (una ragazza e due bimbe). Sembra che stesse attraversando un periodo particolare. In paese la notizia si è diffusa rapidamente lasciando i residenti attoniti e costernati. Lo scatto scelto per l’8 marzo l’ultima istantanea condivisa sul profilo Facebook.