Palermo, marito e moglie trovati morti in casa: lei aveva la pistola in pugno

Marito e moglie sono stati trovati senza vita la mattina di sabato 4 maggio nel proprio appartamento in via Notarbartolo a Palermo. La donna di 62 anni, Laura Lupo, era una vigilessa del comando della polizia municipale, mentre il 58enne Pietro Delia era un commercialista. La pista seguita dagli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio.

Pietro Delia e Laura Lupo sono stati trovati privi di vita nell’appartamento di via Notarbartolo

Secondo quanto la 62enne sarebbe stata rinvenuta con la pistola vicino alla mano. Sembrerebbe che sia stata la donna a uccidere il marito per poi togliersi la vita. A far scattare l’allarme la figlia dopo aver bussato numerose volte per rientrare in casa e tentato invano di contattare i genitori. I pompieri una volta aperta la porta hanno trovato i corpi dei due coniugi.

L’allarme lanciato dalla figlia, l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Sul posto i carabinieri del comando provinciale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una lite per questioni di gelosia tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore saranno raccolte testimonianze, tra le quali quella della figlia, per provare a ricostruire quanto accaduto al civico 49 di via Emanuele Notarbartolo, vicino a piazza Matteo Maria Boiardo, a Palermo.