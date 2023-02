Oristano, accoltella e uccide la figlia 13enne e tenta di suicidarsi: la drammatica scoperta dell’ex

Il papà, agente di polizia locale, l’ha trovata in un lago di sangue nel bagno di casa ormai priva di vita. Chiara Carta, 13 anni, è stata uccisa dalla madre al culmine dell’ennesima lite nel pomeriggio di sabato 18 febbraio a Silì, frazione di Oristano.

Tragedia a Silì di Oristano, la 52enne Monica Vinci ha ucciso Chiara Carta al culmine di una lite

Dopo averla accoltellata la 52enne Monica Vinci, originaria di Nureci, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra di casa, in via Martiri del Risorgimento. La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove le è stato riscontrato un trauma cranico e diverse ferite. Il padre dell’adolescente, agente della polizia locale di Oristano, è stato immediatamente avvertito dai vicini ma quando è arrivato non ha potuto far altro che urlare dalla disperazione nel vedere la figlia priva di vita.

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia della squadra mobile oltre che gli operatori del soccorso. Successivamente è arrivato il pm Valerio Bagattini, magistrato di turno, e il medico legale Roberto Demontis per gli accertamenti di rito. Sembra che la donna abbia aggredito la congiunta alle spalle. Ancora da chiarire i motivi che hanno generato la furiosa lite.

I rilievi della Polizia scientifica nell’abitazione della frazione Silì di Oristano

La donna stava attraversando un momento difficile, annullati gli eventi collaterali della festa della Sartiglia

Monica Vinci si era separata da qualche anno dal marito e viveva con la figlia, Chiara Carta, nell’abitazione di via Martiri del Risorgimento, Silì, frazione di Oristano. Sembra che la donna, disoccupata, stava attraversando un momento difficile per un problema di salute e con la figlia discuteva spesso.

Un dramma che si è consumato in quelli che dovevano essere giorni di allegria per la festa della Sartiglia. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha annullato gli eventi collaterali. “In questi giorni, che dovrebbero essere di festa, invitiamo tutti a vivere con sobrietà, garbo e rispetto questo momento di dolore”.