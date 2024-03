Morta Madame SiSì, la prima drag queen a celebrare nozze: regina del by night impegnata nel sociale

Il mondo del by night è in lutto per la scomparsa della drag queen Madame SiSì, nome d’arte di Carlo Tessari, titolare e mattatrice della discoteca Art Club di Desenzano del Garda. Ha lottato a lungo contro un terribile male che l’ha sottratto agli affetti più cari nella tarda mattina di lunedì 11 marzo. Era ricoverata al Poliambulanza di Brescia.

Il locale del Basso Garda era diventato un punto di riferimento per chi voleva trascorrere serate di sana allegria con il tocco di imprevedibilità di Madame SiSì. Serate nel corso delle quali spesso si trattavano importanti tematiche sociali e si rendeva omaggio da iconici artisti dello spettacolo italiano. Indimenticabile la serata dedicata a Milva alla presenza della figlia della Pantera di Goro, Martina Corgnati. Ha collaborato con Orietta Berti, Patty Pravo, Loredana Bertè e Cristina D’Avena oltre ad essere fonte di ispirazione di fotografi come Greg Gorman.

Le collaborazioni di prestigio e l’impegno nel sociale, nel 2014 fu la prima drag queen a celebrare un matrimonio

Fino all’ultimo Madame SiSì ha cercato di trasmettere la sua energia e la sua solarità a chi l’ha sostenuto fino all’ultimo respiro. Simbolo della libertà e punto di riferimento per tante attiviste e si è impegnata in numerose iniziative contro l’abuso di alcol e droghe. Nel 2016 ha ricevuto il premio Tv futuristica ed ha inaugurato un parco giochi che porta il suo nome “SìSì Gioca”.

Prima drag queen ad avere un locale ma anche la prima, nel 2014, a celebrare un matrimonio con il fatidico di due cari due amici: Sara Rizzini e Giovanni Cortellazzi. L’evento si era svolto nella sala delle cerimonie del Comune di Lonato del Garda. Appena si è diffusa la ferale notizia in tanti hanno ricordo Madame SiSì – Carlo Tessari sui social. “Vola dai tuoi angeli, falli cantare e ballare con la tua energia .. ci è mi mancherai tanto” – il ricordo di un’amica.