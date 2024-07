Monte di Procida, cede costone dopo scossa nei Campi Flegrei: panico tra i bagnanti

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio un costone di roccia è franato nella zona di Miliscola, a poca distanza da Bacoli.

Una nuvola di fumo ha invaso la spiaggia adiacente provocando l’apprensione dei tanti bagnanti presenti. Un altro episodio che non fa dormire sonni tranquilli agli abitanti dei Campi Flegrei, interessati in questi mesi dall’intensificarsi delle scosse di terremoto legate al bradisismo. Poco prima della frana, alle 11:59, era stato registrato un evento di magnitudo 2.6 con epicentro nella contrada Pisciarelli, nella zona di Agnano al confine tra i comuni di Pozzuoli e Napoli. La bassa entità della scossa porterebbe però a escludere una correlazione tra quest’ultima e la caduta del costone avvenuta a 10 km di distanza.

In ogni caso il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per effettuare una valutazione complessiva della situazione. Dalle prime informazioni si è appreso che lo smottamento, di modesta entità, si è verificato in un’area ad alto rischio franoso (R4), già interdetta all’accesso. La zona, interessata da un divieto di navigazione per 400 metri dalla costa, è presidiata anche via mare dalla Capitaneria di porto.