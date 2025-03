Tragico incidente a Brescia al rientro dalla gita per una comitiva di anziani: un morto e 10 feriti

Il pullman dopo l'incidente in via Orzinuovi

Gli anziani rientravano da una gita ad Alassio

È di un morto e due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto a Brescia con il coinvolgimento di un autobus che trasportava un gruppo di anziani, tutti bresciani, di ritorno da una gita a Alassio, in provincia di Savona. Almeno altre 8 persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo finito poi contro un albero.

L’autobus si è schiantato contro un albero in via Orzinuovi

L’incidente si è verificato intorno alle 19:30 di giovedì 20 marzo in via Orzinuovi. Sul posto cinque squadre di vigili del fuoco, ambulanze e la polizia Locale. La vittima è un 75enne che era arrivato in ospedale in fin di vita. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo l’uomo non ce l’ha fatta. I feriti più gravi, tra i 75 e gli 89 anni, sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia.