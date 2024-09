Morta la bambina di 3 anni investita da furgone a Baranzate, la madre accusa malore

È morta la bambina investita a Baranzate, nel Milanese, da un furgone in manovra. La piccola aveva 3 anni ed era nata in Italia da genitori di origine egiziana. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 del 3 settembre in via Redipuglia. La piccola si sarebbe allontanata dalla madre e si è messa a correre.

La piccola è deceduta poco dopo essere arrivata al Niguarda in condizioni disperate

La bambina di 3 anni era stata trasportata all‘ospedale Niguarda in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Il conducente, riferiscono i carabinieri, è risultato negativo all’etilometro. Il veicolo è stato sequestrato e sono in corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica dei fatti. Alla guida del mezzo pesante un uomo di 57 anni stava facendo manovra per entrare in un portone e, stando a quanto si apprende ad ora, non l’avrebbe vista. É stata soccorsa dalla Croce Rossa di Paderno Dugnano.

É risultato negativo all'etilometro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono tutt'ora in corso gli accertamenti per appurare l'esatta dinamica dei fatti. Le forze dell'ordine hanno già ascoltato il conducente del furgone che ha travolto la bambina a Baranzate. La piccola era nata in Italia, figlia di genitori egiziani. Nella circostanza la madre della bambina, 43enne, si è sentita male ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda.