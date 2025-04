Martin Castrogiovanni e l’aneddoto su Papa Francesco: ‘Feci una figuraccia’

Martin Castrogiovanni con la moglie

Il problema con il rosario durante l’incontro con Bergoglio

Martin Castrogiovanni ha mostrato il suo lato più dolce durante un’intervista a “La volta buona“, ricordando un incontro speciale con Papa Francesco. “Avevo portato dieci rosari da far benedire, ma si erano tutti intrecciati. Non riuscivo a scioglierli, una figuraccia!”. Il Papa però, con il suo stile inconfondibile, sdrammatizzò: “Cosa non si fa per le nonne”, e li benedisse tutti.

Le videochiamate e una proposta con l’anello della nonna

Non solo fede, però. Il campione ha anche parlato dell’inizio della sua storia d’amore con Daniela Marzulli. “Ci siamo conosciuti grazie a una videochiamata. Era una cena tra amici, lei non voleva nemmeno andarci. Alla fine ci siamo parlati, e il giorno dopo le ho scritto”, racconta Martin.

In quel periodo difficile per lui, dopo aver lasciato il rugby, Daniela è stata un faro. “Mi ha salvato. Quando finisci la carriera, è dura. Lei è stata la mia luce”. Un anno dopo si sono sposati. E la proposta? Da film: “In Argentina, a cavallo all’alba. Le ho servito il mate e messo l’anello di mia nonna nella cannuccia. Non se n’era accorta. Poi, il silenzio. E un abbraccio”.

Ha anche ricordato un momento buio del 2015, quando un medico lo aveva spaventato con una diagnosi che poteva costargli una gamba. “Avevo paura, ma ce l’ho fatta”. Una storia di fede, amore e resilienza.