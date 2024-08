Morta Maria Branyas, aveva 117 ed era la donna più anziana del mondo: ‘Ovunque andrò sarò felice’

É morta all’età di 117 anni in Spagna Maria Branyas, considerata la donna più anziana al mondo. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia su ‘X’.

Nata il 4 marzo del 1907 a San Francisco, negli Stati Uniti, da madre catalana e padre giornalista navarrese espatriato da Pamplona, Branyas ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita nella casa di cura Santa Maria del Tura a Olot, nel nord-est della Spagna. Nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale , il padre si ammalò e la famiglia decise di tornare in Catalogna. Durante questo viaggio suo padre morì di tubercolosi sulla nave e lei si trasferirì con la madre a Barcellona.

In Costa Brava incontrò il medico di Llagostera Joan Moret che sposò nel 1931 e con il quale ebbre tre figli, ai quali seguirono undici nipoti e tredici pronipoti. Dall’età di 92 anni, e dopo aver attraversato due pandemie (l’influenza spagnola e quella del Covid-19 ), due guerre mondiali, la guerra civile spagnola e il dopoguerra durante il regime franchista, ha vissuto in una residenza per anziani da lei scelta. All’età di 113 anni, nel 2020, era diventata la persona più anziana a contrarre il Covid-19, seppure in modo asintomatico.

“Maria Branyas ci ha lasciato. É morta come desiderava: nel sonno, serenamente e senza dolore” – hanno detto i familiari. “La ricorderemo sempre per i suoi consigli e la sua gentilezza”, hanno aggiunto. Un giorno prima della sua morte Branyas aveva detto di sentirsi “debole” e aveva accennato alla sua morte imminente.

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d'amor” (Tagore).

Em sento feble. S’acosta l’hora. No ploreu, no m’agraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi. — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 19, 2024

“Il momento è vicino. Non piangete, non mi piacciono le lacrime. E soprattutto, non soffrite per me. Ovunque andrò, sarò felice” – era scritto sul suo account di X. Il 17 gennaio del 2023 Branyas è stata ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei primati come la persona più anziana del mondo dopo la morte della suora francese Lucile Randon a 118 anni. Con la scomparsa di Branyas, la persona vivente più anziana del mondo è ora la giapponese Tomiko Itooka che ha 116 anni, secondo l’Us Gerontology Research Group.