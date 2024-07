Muore per il caldo a 4 mesi durante la gita in barca in Arizona, genitori sotto accusa: ‘C’erano 49 gradi’

Una bambina di 4 mesi è morta per complicazioni legate al caldo durante una gita in barca in Arizona durante lo scorso weekend. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Mohave, la famiglia stava andando in barca sul lago Havasu quando la neonata ha perso i sensi intorno alle 17:10 del 5 luglio.

La piccola Tanna Rae Wroblewsk si è sentita male durante la gita in barca: era stata lanciata un’allerta per l’ondata di calore

Quando la piccola Tanna Rae Wroblewsk si è sentita male la temperatura percepita era di 49 gradi ed era stata emessa un’allerta meteo per la forte ondata di calore che ha colpito l’Arizona. La bimba è stata trasportata d’urgenza all’Havasu Regional Medical Center e poi in elicottero al Phoenix Children’s Hospital dove è stata dichiarata morta poco dopo.

La madre della piccola Tanna, Alyssa Wroblewski, ha raccontato sui social media il suo dolore ed è stata attaccata per aver presumibilmente esposto la figlia a un pericolo. Diversi utenti hanno definito “irresponsabile” e una “cattiva madre” nel commentare una foto condivisa su Facebook dopo il decesso di Tanna. Nella didascalia spiegava che l’8 luglio avrebbe festeggiato il quarto mese di vita. “A cosa stavi pensando? Quel giorno c’era un avviso di caldo eccessivo. Estremamente negligente e irresponsabile” – ha scritto un altro utente sul social.

La madre ricorda la figlia su Facebook ma viene travolta dalle critiche: ‘Negligente e irresponsabile’

La famiglia ha chiesto sostegno attraverso a una pagina GoFundMe dedicata alla neonata. In pochi giorni sono stati raccolti 48mila dollari. “La nostra preziosa bambina ci ha regalato i suoi ultimi sorrisi e noi le abbiamo dato i nostri ultimi baci. Non capiremo mai perché hai dovuto andartene così presto, eri semplicemente troppo perfetta” – hanno scritto. Nel frattempo gli inquirenti indagano su quanto accaduto. “Stiamo approfondendo l’intera situazione e cosa ha causato la morte della bimba. Al momento non ci sono stati arresti” – hanno precisato le forze dell’ordine.