‘Non verrò più in Sardegna se vince Todde’, la governatrice replica a Briatore, lui chiarisce (VIDEO)

Alessandra Todde replica a Flavio Briatore: ‘Non verrà più in Sardegna? Riusciremo a campare senza’

Lo ha detto Alessandra Todde, la candidata del campo largo neo presidente della Regione Sardegna rispondendo a una domanda sulle parole di Flavio Briatore secondo cui se avesse vinto lei le elezioni non sarebbe andato più in Sardegna. Sulla questione è intervenuto l’imprenditore che ha riferito su Instagram di non aver mai detto la frase che gli è stata attribuita durante la diretta radiofonica. “Mi congratulo con la signora Alessandra Todde per il risultato ottenuto e le auguro buon lavoro”. Da anni il Billionaire dell’ex team manager della Benetton è uno dei punti di riferimento delle notti estive dei vip a Porto Cervo.

La governatrice ha poi confermato ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, che manterrà fede al fioretto elettorale. ”Confermo, quando verrò a Roma mi tingerò una ciocca di capelli coi colori della Sardegna come vi avevo detto. Farlo in diretta nello studio di Un Giorno da Pecora? Certo, mi sembra un’ottima proposta”.