Amici, Nicholas deluso dalla risposta di Todaro ad Alessandra Celentano, 15 i posti per il serale

“Aspettiamo Terra Amara, il promo finale”. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e sono tornati sulla questione delle ultime maglie da assegnare ad Amici a due puntate dalla fine. In particolare hanno puntato l’indice su Nahaze (cantante) e Nicholas (ballerino), ultimi nella classifica settimanale.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi convocano Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: discussione per le maglie del serale

“Se siete convinti che i vostri allievi siano da finale perché non gli date la maglia” – hanno più volto ribadito Zerbi e Celentano in presenza di Nahaze, Nicholas, Giovanni ed Ayle e mostrando la maglia oro. Anna Pettinelli ha ribadito di non aver ancora maturato la scelta e restando in tema soap opera ha punzecchiato Rudy sottolineando che nelle serie tv bisogna attendere l’ultima puntata per conoscere l’epilogo della vicenda.

Raimondo Todaro ha poi spiegato di non aver assegnato la maglia a Nicholas perché non conosceva ancora quante maglie ci fossero ancora a disposizione per il serale. “Bisogna fare una valutazione complessiva. Non sto guardando solo i miei ma la classe nel complesso. Secondo me una Sofia se lo merita più di Nicholas e finché lei non ha la maglia non la do a lui. Con Nicholas ho parlato già”.

A questo punto è intervenuta la produzione che ha precisato che i posti per il serale di Amici sono 15 con il ballerino Giovanni che ha rimarcato che in casetta sono 17 e di conseguenza si dovrà procedere a due eliminazioni.

Todaro: ‘Secondo me Sofia merita la maglia più di Nicholas’, la reazione del ballerino: ‘Qua dentro mi sono fatto il cu.o’

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti fermi sulla loro posizione ma Nicholas non ha gradito quanto affermato dal suo insegnante e si è sfogato con Giovanni. “Ha detto che se la merita più Sofia di me… Io mi sono fatto il cu.o qua dentro. Se parli di tecnica, ma io mi sono fatto il cu.o”. Poi in casetta i quattro allievi hanno comunicato che i posti per il serale sono 15.

“Secondo il ragionamento di Rudy e Alessandra dovremmo essere noi in quanto siamo gli ultimi. Secondo loro gli ultimi sono quelli che se lo meritano di meno a livello di tecnica e di tutto a meno che il tuo prof non crede in te e ti dà la maglia. Loro dicono perché non si prendono questo rischio… Forse non credono abbastanza in noi”.