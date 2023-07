Omicidio Margherita Ceschin, arrestato l’ex marito e tre persone: il movente economico

Quattro persone, tra cui l’ex marito, sono stati arrestati dai carabinieri di Treviso che indagano sull’omicidio di Margherita Ceschin, 72enne trovata senza vita lo scorso 24 giugno nella propria abitazione di Conegliano.

L’80enne Enzo Lorenzon è ritenuto il mandante dell’omicidio, arrestati una 32enne domenicana e due connazionali

L’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta per Enzo Lorenzon 80 anni di Ponte di Piave, ritenuto il mandante, il quale avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali della donna, un 38enne, Sergio Antonio Luciano Lorenzo, residente a San Biagio, ed un 41enne, Juan Maria Guzman, residente a Treviso, quest’ultimo trovato in possesso di circa tre etti di cocaina. Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare altre due persone mentre tra i fermati c’è l’esecutore materiale dell’omicidio.

Le indagini erano da subito state avviate seguendo, parallelamente, la pista della rapina finita tragicamente e quella del delitto maturato in contesto familiare. All’origine dell’omicidio ci sarebbero stati, secondo gli investigatori, “motivi economici connessi con la pratica di divorzio tra i due coniugi, aggravati dal rancore nutrito nei confronti della donna dall’ex marito”.

Delitto Margherita Ceschin, i dissapori legati all’assegno di mantenimento e il rancore nei confronti dell’ex

Enzo Lorenzon versava infatti a Margherita Ceschin un cospicuo assegno di mantenimento, che sembra non volesse più corrisponderle. I fermati sono stati rintracciati nel trevigiano e non hanno opposto resistenza. Al termine delle formalità di rito sono stati condotti nelle carceri di Treviso e Venezia. L’udienza di convalida è fissata per il 24 luglio davanti al Gip Marco Biagetti.