Buon onomastico Biagio oggi 3 febbraio: video e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 3 febbraio San Biagio di Sebaste. Il vescovo e santo armeno è venerato sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Secondo la tradizione il santo è protettore di pastori, agricoltori, cardatori, fiatisti, materassai, laringoiatri; invocato contro le malattie della gola e per protezione contro gli uragani.

San Biagio da Sebaste imprigionato dai romani per la sua fede, invocato contro le malattie della gola

Venne imprigionato dai romani a causa della sua fede e durante il processo si rifiutò di rinnegare il Signore. Per punizione fu prima straziato con i pettini di ferro e poi decapitato. Biagio morì dopo che nello stato romano era stata sancita la libertà di culto nel 313.

Alcune persecuzioni proseguirono a carattere locale ed i dissidi tra Costantino e Licinio, i due imperatori cognati, alimentarono tensioni con i cristiani per diventare bersaglio dei loro contrasti.

Decapitato dopo un’atroce tortura

Significato del nome. Biagio è un nome proprio di persona maschile che deriva dall’aggettivo latino blaesus il cui significato è “balbuziente” o “bleso”. Questo nome è attualmente molto diffuso nel Sud Italia, in particolare in Sicilia, ma anche nel Lazio e a Roma dove a San Biagio sono dedicate molti edifici e chiese.

Buon onomastico Biagio, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 3 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Biagio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Biagio.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 3 febbraio per gli auguri di buon onomastico.