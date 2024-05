Milena Santirocco trovata a Castel Volturno: la telefonata dal bar, la gioia dei figli, i misteri e l’esorcismo

Milena Santirocco è stata ritrovata a Castel Volturno nella serata di sabato 4 maggio. La 54enne di Lanciano, scomparsa dallo scorso 28 aprile, è entrata nel bar “Due Punto Zero”, sulla via Domiziana, ed ha chiesto un telefono per chiamare.

La donna è stata riconosciuto da alcuni avventori. Poco dopo è arrivata la polizia. Le ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto. La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso contatto con i suoi familiari con i figli commossi ed emozionati nel sentire la voce della madre.

Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari: il profilo Facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento. La sua auto era stata trovata a Torino di Sangro con una gomma a terra. Dopo il lungo silenzio Milena Santirocco è riapparsa intorno alle 22:30 alla periferia di Caserta.

La responsabile dell’associazione per le persone scomparse ‘Penelope’ abruzzese, Alessia Natali, ha riferito che “Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute”. “Ora è necessario che faccia degli accertamenti medici e poi bisognerà capire cosa le è successo” – ha spiegato all’Ansa. Finito l’incubo per la sorella e i figli che hanno vissuto giorni di ansia e preoccupazione. Si era temuto anche il peggio quando i sommozzatori avevano avviato le ricerche in mare.

Prima del ritrovamento era emerso un nuovo particolare. La 54enne si era rivolta qualche mese fa a un esorcista per una benedizione a un esorcista per un presunto maleficio ricevuto nella palestra dove lavorava. Il fatto risale al mese di ottobre quando si era rivolta a padre Pius Chittilappilly – religioso indiano della parrocchia di San Pietro ed esorcista della Diocesi di Lanciano-Ortona – per chiedere una benedizione per la sua palestra.

La maestra di ballo era spaventata dopo avere ‘scoperto’ quello che secondo lei era un maleficio, quattro oggetti lasciati agli angoli del locale. “Venne con un amico per chiedere una benedizione. É tornata giorni dopo a chiedere ancora una benedizione per la palestra, ma era tranquilla e serena, una bella persona”.

Nelle ricerche della maestra di ballo e fitness di Lanciano sono stati impiegati per quasi 7 giorni Vigili del Fuoco, tutte le forze dell’ordine, unità cinofile molecolari, sommozzatori della Guardia di Finanza e numerosi volontari della Protezione civile. Ora toccherà a Milena Santirocco chiarire nelle prossime ore cosa le è accaduto.