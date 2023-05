Omicidio suicidio a Milano, colpisce e uccide uomo con le forbici e si lancia dal 7° piano

Omicidio suicidio a Milano nel quartiere Quarto Oggiaro nella tarda serata di domenica 21 maggio. La tragedia si è consumata intorno alle 23 in via Cogne con un 51enne italiano che si è lanciato dal settimo piano della palazzina al civico 4 dopo aver ucciso un uomo di origini straniere.

La tragedia in via Cogne a Quarto Oggiaro, un 51enne italiano si è tolto la vita: in casa ritrovata l’altra vittima

Seconda una ricostruzione il drammatico epilogo è maturato dopo una lite furibonda all’interno dell’appartamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia Magenta che hanno trovato nelle tasche del 51enne le chiavi dell’abitazione al primo piano dell’uomo. Una volta entrati hanno rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino, probabilmente nordafricano, ucciso con un paio di forbici che sono state recuperate al piano terra e sequestrate.

L’abitazione è risultata regolarmente chiusa e le chiavi sono state trovate nel giubbotto del cinquantunenne. Per i militari si è trattato di un omicidio–suicidio e non ci sono elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di altre persone. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare la vittima ritrovata nell’appartamento di via Cogne, era priva di di documenti, e per cristallizzare il movente del delitto nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. Dai primi riscontri sarebbe escluso il legame sentimentale