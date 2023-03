Tuoro sul Trasimeno, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

Marito e moglie sono stati trovati privi di vita martedì 28 marzo in un’abitazione di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Gli investigatori non hanno escluso che possa trattarsi di un omicidio suicidio.

Lamberto Roscini è stato trovato impiccato in giardino, Francesca Giornelli nella camera da letto

I carabinieri e gli uomini del 118 hanno raggiunto l’appartamento di via dei Sette Martiri dove il 60enne Lamberto Roscini è stato trovato impiccato nel patio del giardino mentre la moglie, la 59enne Francesca Giornelli, è stata ritrovata in camera da letto. Secondo i primi rilievi non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza anche se non si esclude del tutto l’ipotesi dello strangolamento.

Sarà necessaria l’autopsia per accertare le cause del decesso della donna. Gli inquirenti, sul posto il Pm di turno Gennaro Iannarone della Procura di Perugia e il medico legale, dovranno appurare se l’uomo ha compiuto l’estremo gesto dopo aver trovato la partner morta o se sia accaduto altro. Lamberto Roscini avrebbe lasciato un bigliettino.

L’uomo avrebbe lasciato un bigliettino

Restano numerosi lati oscuri sul doppio tragico ritrovamento che ha sconvolto la comunità di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Le salme sono state portate via dall’abitazione per essere trasferite in obitorio. Secondo quanto raccontato dai vicini la coppia era benvoluta in paese, anche se al momento nessuno dei due aveva un impiego fisso.